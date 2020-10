Stroppa: "CR7? Meglio che guardi la gara in tv"

L'allenatore della formazione calabrese scherza in conferenza: "Ronaldo out? Meglio che stia a casa a vedere la gara in tv, ma da sportivo mi sarebbe piaciuto vederlo. Anche senza il portoghese la Juve mette i brividi". Out Benali e Riviere

"Dopo aver affrontato il Milan senza Ibra, ora sfideremo la Juventus senza Cristiano Ronaldo anche lui col Covid? Meglio guardarli in tv piuttosto che giocarci contro, ma da sportivo mi sarebbe piaciuto vederlo. Ma se guardo la formazione della Juve c'è da rabbrividire". Parla così Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, alla vigilia della sfida contro i bianconeri in programma sabato sera allo stadio Ezio Scida con fischio d’inizio alle ore 20.45. "La Juve è la squadra campione e hanno tanti campioni in rosa, sono la formazione da battere, i più forti in tutti i sensi. Servirà attenzione, oltre a dare qualcosa in più: siamo in crescita e possiamo farlo", ha proseguito l’allenatore del Crotone. "Un risultato positivo contro la Juve potrebbe essere determinante per il nostro cammino, ma la squadra è in crescita. Dobbiamo migliorare negli ultimi minuti e lavorare individualmente in entrambe le fasi. Provo ancora fastidio per il risultato con il Sassuolo, peccato non aver concretizzato quanto creato", ha aggiunto Stroppa.