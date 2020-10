Esito negativo al tampone per il difensore nerazzurro, che potrà così tornare a disposizione di Conte nei prossimi giorni. Nulla da fare, però, per il derby: il calciatore dovrà prima sottoporsi alla visita di idoneità medico-sportiva e non ci sono i tempi tecnici per svolgerla entro sabato alle ore 18

Buone notizie in casa Inter , con la società nerazzurra che nella serata di venerdì ha potuto riscontrare la guarigione di Alessandro Bastoni , risultato positivo al coronavirus lo scorso 7 ottobre. L'ex difensore del Parma ha ricevuto l' esito negativo al tampone effettuato, come da lui stesso pubblicato tramite una storia su Instagram, e potrà dunque tornare a disposizione di Antonio Conte nei prossimi giorni.

Niente derby per Bastoni

La notizia positiva è soltanto parziale, però, per l'Inter, visto che il calciatore non sarà comunque disponibile per il derby di sabato alle ore 18. Prima di tornare in campo, Bastoni dovrà infatti sostenere la visita di idoneità medico-sportiva che lo autorizzerà a riprendere l'attività e i tempi tecnici non permettono di svolgerla entro il fischio d'inizio della stracittadina con il Milan. Neanche panchina, dunque, per Bastoni, che sarà costretto ad assistere al derby dalla tribuna.