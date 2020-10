Il nuovo difensore giallorosso a Sky Sport: "Mi ha colpito molto il nostro spogliatoio, è unito e bello da vivere. L'obiettivo è quello di dare il massimo, non dobbiamo porci limiti. Marcare Dzeko è difficile, ma avere uno come lui in allenamento non può che farti crescere"

CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE