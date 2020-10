Samp, tre del gruppo squadra positivi al tampone

Un calciatore della Primavera, aggregato temporaneamente alla Prima squadra, e due dipendenti del club sono risultati positivi al tampone: già isolati, sono tutti asintomatici. Annullata in via precauzionale la conferenza stampa di Ranieri

Non arrivano buone notizie dal gruppo blucerchiato impegnato a preparare la sfida di campionato contro la Lazio (sabato ore 18 su Sky Sport 252) valida per la quarta giornata di Serie A. La Sampdoria, che ha annullato in via precauzionale la conferenza stampa di Claudio Ranieri, ha infatti comunicato tre positività al Coronavirus emerse nel gruppo squadra nell’ultimo giro di tamponi.