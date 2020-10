Pirlo: "La Juve è in costruzione, dateci tempo"

L'allenatore bianconero analizza il pareggio per 1-1 sul campo del Crotone: "Siamo una squadra giovane e in costruzione, ma i ragazzi devono imparare in fretta perché i punti pesano. Bisogna fare esperienza giocando"

Non va oltre il pari la Juventus di Andrea Pirlo allo stadio Ezio Scida di Crotone nell’anticipo del sabato sera della quarta giornata di Serie A. 1-1 in rimonta, al vantaggio iniziale di Simy su rigore ha risposto Alvaro Morata: due punti in due trasferte di campionato per i bianconeri, adesso a quota 8 punti. "Sapevamo di dover affrontare una gara difficile, ci siamo allenati tutti insieme solo ieri per mezz’ora, quando i giocatori rientrano dalle nazionali si fa sempre fatica. Ci sono stati degli episodi che ci hanno costretto a fare una gara diversa da quella programmata, ma è normale perché siamo una squadra giovane e in costruzione, queste partite devono essere una svolta per questi ragazzi che devono crescere in fretta", ha ammesso Andrea Pirlo. L’allenatore della Juve ha poi aggiunto: "Queste sono gare importanti, i punti pesano, bisogna fare esperienza giocando. Quanto tempo serve? Non abbiamo avuto i giocatori a disposizione per provare la formazione che ho in mente dalla prima giornata. Dobbiamo essere veloci a imparare. I giocatori devono capire che le palle giocate nella Juve sono diverse rispetto a quelle giocate nelle altre squadre e vanno gestite in maniera diversa".