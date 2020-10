Dove vedere Inter-Milan

Tutto pronto per 173esimo Derby della Madonnina: i nerazzurri per tornare a vincere dopo il pareggio contro la Lazio, rossoneri ancora a punteggio pieno e senza gol al passivo. Calcio d'inizio alle ore 18, diretta su Sky Sport Serie A

Lukaku contro Ibrahimovic, Conte contro Pioli, Milano a confronto. Sarà un Derby di alta classifica, quello che andrà in scena oggi alle 18. L'Inter ha vinto gli ultimi quattro, compreso il pirotecnico 4-2 in rimonta dello scorso febbraio (a Ibra e Leao risposero Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku). Ma da allora è stato un altro Milan, sempre più solido con la conferma dell'allenatore e - da Ibra a Donnarumma - a caccia di rivincita. La sfida sarà anche tra il secondo miglior attacco (10 le reti nerazzurre, tre in meno dell'Atalanta) e la miglior difesa del campionato (0 i gol subiti dal Milan, come il Napoli). La 4^ giornata di Serie A passa soprattutto per il Meazza.