L’emergenza coronavirus li costringe a restare fuori da San Siro, nonostante tutto i tifosi di Inter e Milan non hanno voluto far mancare il loro contributo alle due squadre. Schierati ai lati della strada davanti allo stadio, gli ultrà interisti hanno atteso tra i cori i due pullman con a bordo i ragazzi di Antonio Conte. Tra due ali di folla, i mezzi si sono poi infilati nel garage dopo aver impiegato tre minuti per percorrere gli ultimi cento metri di percorso. Diverso nelle forme per i tifosi rossoneri, ma analogo il desiderio di caricare i propri giocatori. La Curva Sud del Milan ha organizzato un corteo di moto e motorini per accompagnare Ibrahimovic, Pioli e gli altri ragazzi dall’hotel del ritiro fino allo stadio dove i mezzi sono entrati da un ingresso diverso da quello degli avversari.