Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

È arrivato il giorno del derby: Conte recupera Sanchez ma non potrà contare su Bastoni: negativo al tampone, ma non fa in tempo ad essere arruolato. Pioli si gioca la carta Leao come terzo sulla trequarti. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite SPECIALE: IL DERBY DI MILANO - LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Il Milan a punteggio pieno affronta un'Inter un po' in emergenza, considerando che alla squalifica di Sensi si sono sommati diversi giocatori fermati dalla positività al coronavirus. Conte recupera però Sanchez, rientrato dal Cile acciaccato, ma valutato come arruolabile dallo staff medico nerazzurro: andrà in panchina. Non rientrerà tra i titolari nemmeno Eriksen.

Inter, Conte recupera Sanchez approfondimento Conte: "Eriksen gioca il giusto, dubbio Sanchez" Bastoni, negativo al tampone, dovrà svolgere in queste ore altri esami per ottenere la completa idoneità ma non ci sono i tempi tecnici per il completamento dell’iter medico sanitario entro la fine della mattinata e il giocatore quindi non andrà in panchina. Convocato invece Alexis Sanchez, le cui condizioni della vigilia avevano fatto pensare a un forfait. Squalificato Sensi, indisponibili anche Gagliardini, Nainggolan, Skriniar, Vecino e Young.

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku. All. Conte