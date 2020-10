Dove vedere Napoli-Atalanta

L'ultima al San Paolo tra Napoli e Atalanta fu un 2-2 show, ancora Ancelotti sulla panchina azzurra. Oggi Gattuso alla prima in casa contro Gasperini: a luglio a Bergamo finì 2-0 per i nerazzurri (gol di Pasalic e Gosens), che hanno ripreso la nuova stagione a ritmi altissimi. Tre partite, altrettante vittorie, 13 gol fatti e 5 subiti. Non si può dire che il Napoli fosse partito peggio: 8 reti a referto, ancora nessuna al passivo, ma il verdetto del giudice sportivo, dopo il forfait dello Stadium, ha ridisegnato la classifica degli azzurri ora a quota 5. L'ultima di Mertens & co. è ancora quel rotondo 6-0 contro il Genoa. Il Napoli riparte da lì.