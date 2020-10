Alla luce di ciò che sta succedendo con l'aumento di casi nel campionato, è giusto ipotizzare che alla fine non vengano rispettati i reali valori delle squadre?

Penso che in un momento molto difficile come questo, dovremmo essere bravi tutti a cercare di essere collaborativi e propositivi e accettare la situazione attuale. Come l'accetta lo sport in generale, lo fa anche il resto del mondo. Servono pazienza e disponibilità. Abbiamo passato un periodo duro e ce ne siamo già dimenticati. Ora sembra che stia tornando un periodo difficile per tutti e secondo me, sul piano sportivo e di vita privata e lavorativa, dobbiamo essere ancora più uniti per cercare di affrontare la situazione e andare avanti. Fermarsi sarebbe disastroso per tutti. Diventa inutile parlare di lamentele dei calciatori positivi, così come dei favori e torti arbitrali. Siamo uniti per fare il massimo nell'ambito in cui siamo impegnati.