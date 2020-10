Roma-Benevento, le probabili formazioni

Il forfait di Smalling (leggera distorsione al ginocchio venerdì mattina) rilancia una difesa super giovane con Kumbulla, Mancini e Ibanez. In attacco invece grande esperienza con Dzeko e Pedro, che con Mkhitaryan rappresentano il pacchetto offensivo di Fonseca. Sulle corsie esterne ci saranno Santon e Spinazzola, in mezzo Veretout e Pellegrini.

Benevento, occhio all'ex Iago Falque

Tra i ballottaggi di Inzaghi, che non può contare su Viola, Moncini e Barba, c'è quello che riguarda Maggio e Foulon: il giovane belga è in vantaggio sull'esperto terzino che potrebbe trovare spazio a gara in corso. A centrocampo Hetemaj è insidiato da Dabo mentre in attacco l'ex di turno Iago Falque potrebbe anche partire titolare al posto di Insigne. Lapadula in netto vantaggio su Sau.



BENEVENTO (4-3-2-1) Probabile formazione: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi