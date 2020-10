Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Lazio, provvidenziale Hoedt

Formazione inedita per i biancocelesti, vista la situazione complicata, come raccontato in conferenza stampa da Inzaghi: indisponibile Lazzari, ci sarà Parolo largo a destra nei 5 di centrocampo; Djavan Anderson potrebbe essere impiegato dal 1' sull'altra corsia (Fares non è al meglio e Marusic è ko) mentre in attacco occhio a Muriqi, per il quale Inzaghi ha speso belle parole in conferenza. Nell'allenamento di rifinitura sono stati provati Caicedo e Correa, ma il primo è reduce da fastidi al flessore mentre il Tucu è tornato dagli impegni con l'Argentina (è andato anche in gol). Immobile è squalificato.



LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo. All. Inzaghi