"Con Dzeko ottimo rapporto. Domani Mirante titolare"

leggi anche

Kumbulla: "Gruppo unito, non poniamoci limiti"

Spazio anche per i singoli nel prepartita. Fari puntati su Edin Dzeko, a caccia del primo gol in campionato: "Non c'è alcun problema con lui, abbiamo un ottimo rapporto - assicura Fonseca - non c'è nessun problema, è motivato. Edin con Borja Mayoral? In questo momento è difficile dal primo minuto. Adesso la squadra sta lavorando con un altro sistema". Certezza, alla pari di Lorenzo Pellegrini: "Può giocare in diverse posizioni, da esterno, in mezzo al campo o da trequartista. Contro il Verona ha giocato come in Nazionale: ha giocato bene in queste prime tra gare di campionato. Non c'è nessun dubbio che Pellegrini sia molto importante per noi". Nessun dubbio anche tra i pali: "Mirante sarà titolare domani, vedremo dopo le scelte per l'Europa League". Chiarezza anche su Fazio e Juan Jesus, rimasti in organico dopo un'estate da partenti: "Si stanno allenando, poi la decisione è mia: decido in funzione della partita e dei nostri bisogni". C'è anche una carezza per il giovane Villar: "In questi mesi sta imparando molto. È difficile per lui giocare nella posizione di Pedro, più come mediano. Potrà giocare molte partite in questa stagione".