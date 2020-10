Con la vittoria per 2-1 nel derby i rossoneri allungano a 20 la serie di partite consecutive da imbattuti. Nessuno ha fatto più punti del Milan in campionato dalla ripresa dopo il lockdown. E poi c'è l'effetto Ibrahimovic: 16 gol dal ritorno in Italia, con la doppietta all'Inter è diventato il miglior marcatore in attività nel derby. Bergomi: "Squadra costruita bene, può vincere lo scudetto", Costacurta: "Almeno 4 squadre più forti" INTER-MILAN: GOL E HIGHLIGHTS

Punteggio pieno dopo quattro giornate, vittoria del derby in cassa e un'imbattibilità che perdura da più di sette mesi, con l'ultima sconfitta datata 8 marzo. Da quell'1-2 a San Siro contro il Genoa il Milan non si è più fermato: il 2-1 all'Inter fa di Stefano Pioli il sesto allenatore nella storia rossonera a restare imbattuto per 20 partite ufficiali consecutive. La compagnia nell'elenco è ottima, considerando che gli altri cinque sono Lajos Czeizler, Nereo Rocco, Nils Liedholm, Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Così ora i rossoneri, che hanno vinto le prime quattro partite di campionato per la prima volta dal 1995/96, quando erano allenati da Capello, guardano allo scudetto non più come un'utopia. Merito di una continuità di rendimento che vede il Milan a segno in campionato da 24 partite di fila. Dalla ripresa del calcio giocato dopo il lockdown quella rossonera è la squadra che ha messo insieme più punti: 30 nelle ultime 12 giornate dello scorso torneo, 12 nelle prime quattro della Serie A 2020/21. Che, sommati, fanno 42, ovvero 3 in più dell'Atalanta, 7 più dell'Inter e 10 sul Napoli (la Juve è solo settima al pari del Sassuolo con ben 16 punti in meno rispetto ai rossoneri) . Al termine del derby Pioli ha ribadito, con un fondo di verità, che ci sono almeno 3-4 squadre davanti ai rossoneri, ma se è vero che i numeri spesso dicono la verità, allora lo scudetto, continuità permettendo, non è più solo una lontana chimera.

Nessuno come Ibra: 16 gol dal ritorno in Italia leggi anche Ibra è un leone da scudetto: "Chi crede può tutto" A rafforzare il pensiero tricolore dei rossoneri c'è ovviamente anche il rendimento di Zlatan Ibrahimovic, arrivato con la doppietta di sabato a quota 7 reti nei derby di Milano (cinque con il Milan e due con l'Inter) e capace di sorpassare Nils Liedholm come giocatore più vecchio a segnare nella storia della partita. Il 39enne svedese ha segnato nel derby più di ogni altro giocatore attualmente in attività e nella stracittadina meglio di lui hanno fatto solo Meazza a 12, e la coppia Nordahl-Nyers a 11. Zlatan ha inoltre eguagliato Silvio Piola come giocatore che ha segnato il maggior numero di marcature multiple in Serie A superati i 38 anni sulla carta d'identità: ben quattro. Due sono le doppiette stagionali su altrettante partite giocate in campionato e dopo lo stop per la positività al Covid Ibra è tornato ai suoi soliti livelli: leader, determinante per il gruppo e davanti alla porta avversaria, con 16 gol in 23 partite dal suo ritorno in Italia nello scorso gennaio. Ancora affamato, come assicurato anche su Instagram dopo il derby, nonostante 32 trofei di club già vinti in carriera.

Visualizza questo post su Instagram Fame Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 17 Ott 2020 alle ore 11:24 PDT