Euforia Napoli, fra rinascite e prime volte

Lozano e Osimhen sono gli uomini copertina della strepitosa vittoria contro l'Atalanta. Il messicano e il nigeriano, i due investimenti più importanti nella storia del club

Adesso sì che i conti tornano. In campo e sui libri contabili. Osimhen e Lozano in rapida successione i due giocatori più pagati della storia del Napoli: quasi 110 milioni di euro a bilancio ma anche 5 gol in tre partite. I due attaccanti cominciano a incassare consensi e sgombrare il campo da qualche perplessità.

Soprattutto il messicano, voluto da Ancelotti un anno fa ma mai entrato con la testa giusta nel progetto, condizionato dalla stagione sciagurata del Napoli e dalle naturali difficoltà di ambientamento. Quattro gol in tre partite, anzi due doppiette nelle ultime due. Trasformato da Gattuso al quale ha riconosciuto grandi meriti per la sua rinascita.

Per Osimhen invece la prima rete in azzurro non è stato altro che la logica conseguenza del lavoro (preziosissimo) fatto fino ad ora, il modo migliore per mettere a tacere da subito il leggero brusio che accompagnava l'attesa per il battesimo del gol.