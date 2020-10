Fiorentina, nessun incontro tra Commisso, Sarri o Spalletti

Al termine del summit con Pradé e l'allenatore, Rocco Commisso ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti all'esterno dell'hotel luogo dell'appuntamento. Il presidente ha negato qualsiasi incontro con altri allenatori, su tutti Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. "Iachini non è mai stato in discussione e andiamo avanti con lui. Ho letto in giro molte fake news - ha chiarito Commisso -, bisogna dire le cose come stanno. Io ho ribadito la fiducia a Iachini, anche se i risultati sicuramente contano e la squadra non ci è piaciuta nelle ultime due gare. Sarri? Non c'è stato nessun incontro. Ho visto sia Spalletti che Prandelli a Palazzo Vecchio per Rialti, ma niente di che per la panchina. Ho spiegato a Iachini che vogliamo fare meglio perché siamo forti, la partita con lo Spezia non mi è piaciuta e non ci si può far pareggiare in quel modo. Questa settimana parlerò anche con la squadra, voglio far capire loro che siamo uniti e lavoriamo per lo stesso obiettivo. Se c'è un ultimatum per Iachini? No. Tra una settimana torno in America, io non faccio ultimatum".