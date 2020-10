Ronaldo, primo passo verso la sfida al Barcellona

La Juventus è pronta a inviare alla Uefa i documenti che certificano che il portoghese è asintomatico e sta bene in vista della sfida del 28 ottobre in Champions contro il Barcellona. Affinché Ronaldo possa scendere regolarmente in campo servirà poi un tampone negativo a ridosso della partita

Il primo passo di Ronaldo verso la sfida contro il Barcellona è stato fatto. Lo staff medico della Juventus sta preparando la documentazione da inviare alla Uefa nei tempi stabiliti a una settimana dalla partita per attestare che il giocatore sta bene ed è asintomatico. Passaggio necessario ma non sufficiente per poter giocare il 28 ottobre. Ronaldo dovrà comunque risultare negativo a ridosso della partita per il via libera definitivo dell'Uefa (come successo a Bastoni dell'Inter ad esempio). Va detto che venerdì sarà sottoposto al tampone alla scadenza dei 10 giorni di isolamento e se negativo potrà giocare già col Verona.