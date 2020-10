" Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà fiducia : sai che se fai bene, puoi giocare. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamenale". Parola di Dejan Kulusevski , che in un'intervista esclusiva a Sky Sport racconta i suoi primi due mesi da calciatore della Juventus e il legame che si sta creando con il nuovo allenatore bianconero. Autore di una rete all'esordio in campionato contro la Sampdoria, il 20enne svedese con cittadinanza macedone ha sempre giocato titolare nei quattro incontri ufficiali giocati con la Juve ed è stato protagonista nella vittoria di martedì in Champions a Kiev . Da un suo sinistro dal limite è nato il gol dello 0-1 firmato da Morata, autore poi anche del gol del raddoppio.

"Qui conta solo cosa dimostri in allenamento"

"Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori - assicura Kulusevski - rispondono sempre a tutte le mie domande e mi danno una grossa mano in campo e fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me lo dicono subito in modo da non ripeterlo". Il segreto? "In un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti. Qui non si fanno differenze di età o altro, non conta quanti anni hai o altro. Se uno deve giocare, gioca".