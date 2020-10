De Zerbi: "Voglia di vincere sì, ma senza ansia"

Con una vittoria sul Torino, nell’anticipo della 5^ giornata di Serie A, il Sassuolo potrebbe prendersi la vetta della classifica fino, almeno, allo scontro di lunedì tra Milan e Roma. Alla vigilia della nuova sfida, Roberto De Zerbi commenta il momento della sua squadra e lancia un messaggio ai suoi ragazzi: " Quando vuoi alzare l'asticella e affronti un momento determinante, non devi viverlo con ansia . La voglia di vincere deve sempre accompagnarci - dice - Così come il desiderio di sbloccare il risultato, ma senza l'obbligo di trovare subito un gol o addirittura di vincere ad ogni costo". Il Sassuolo se la giocherà come al solito: " Puntando sull'organizzazione di gioco e sulla qualità dei giocatori , per provare anche a salire in cima alla graduatoria. Ma se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo vivere il presente in modo giusto, senza impedimenti mentali".

"Sarebbe bello trovarsi lassù – prosegue De Zerbi - ma adesso la classifica conta poco, non dico zero, ma poco. I risultati sono arrivati in questo inizio, ma non siamo brillanti come vorrei. E se non siamo giusti, perdiamo i duelli, arriviamo tardi nella lettura del gioco e succede come a Bologna che ti trovi sotto. Affronteremo un Torino in costruzione fatto di buoni giocatori che cercano di giocare. Giampaolo è un mio amico, lo stimo e l'ho sempre stimato quando è andato bene e quando ha avuto difficoltà. Partire con un nuovo progetto non è come essere al terzo anno sulla stessa panchina”. Non solo giocar bene però: “Facciamo tanti gol, è vero ma ne subiamo anche. L’importante è ricordarsi da dove siamo partiti, tenendo fede al nostro dna e tornare a fare calcio giusto cercando la perfezione nel gioco. Il Sassuolo può migliorare tanto ancora. Abbiamo diversi giocatori fuori, ma quando tutti avranno trovato la forma giusta saremo ancora più forti".