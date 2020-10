In meno di un mese, dal 24 settembre al 22 ottobre, Jens Petter Hauge segna due gol, uno contro il Milan e uno per i rossoneri. La serata di Glasgow consacra anche gli ultimi due acquisti milanisti: Dalot con l'esordio dal 1' e appunto il norvegese che chiude la partita con il Celtic grazie a un gol segnato al 92' per il 3-1 con cui il Milan conquista i suoi primi tre punti in Europa League

