Genoa-Inter, le probabili formazioni

Achraf Hakimi, che aveva saltato la sfida di Champions col Borussia Moenchengladbach per la positività al Covid, è risultato negativo al tampone effettuato giovedì. Sabato, giorno della partita, si attende l'esito del secondo tampone e sarà una corsa contro il tempo per ottenere l'idoneità. Squadre in campo alle 18, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA - I CAMPETTI

Il Genoa di Maran ospita l'Inter reduce dal pareggio in Champions con il Borussia Moenchengladbach. Le due formazioni, rimaneggiate dalle indisponibilità per le positività al coronavirus, iniziano pian piano a recuperare giocatori ma è ancora presto per poter vedere in campo chi non si è allenato a causa dell'isolamento. Genoa-Inter si gioca sabato 24 ottobre alle 18, diretta su Sky Sport Serie A.

Genoa, confermato Rovella a centrocampo Stanno recuperando tanti negativizzati. Alcuni, come Pjaca, Pellegrini, Zajc, Zappacosta, Lerager, Cassata, Destro, Criscito potrebbero rivedersi in panchina. Tra i titolari confermati Rovella, Czyborra e Shomurodov, nell'XI iniziale anche a Verona. Ballottaggi: Goldaniga-Biraschi, Zapata-Bani, Behrami-Radovanovic e Shomurodov-Scamacca. Indisponibili Sturaro, Males e Brlek.

GENOA (3-5-2) Probabile formazione: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran