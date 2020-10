Genoa-Inter, dove vedere la partita in tv

Dopo il ko nel derby e il pareggio contro il Moenchengladbach in Champions, i nerazzurri sono chiamati a rialzarsi a Marassi. La squadra di Maran, sulla via del recupero dopo il focolaio di coronavirus, riparte dal buon pareggio di Verona. Calcio d'inizio alle ore 18, diretta su Sky Sport Serie A

L'Inter per tornare a correre, il Genoa per dare continuità allo 0-0 di Verona. Al Ferraris va in scena il terzo match della 5^ giornata di Serie A: gli ultimi quattro precedenti tra le due squadre sono stati un dominio nerazzurro (4 gol di scarto medio, 0-3 lo scorso 25 luglio). Maran contro Conte per invertire la tendenza.