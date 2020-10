Hakimi negativo al 2° tampone: in campo col Genoa?

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone ed è dunque teoricamente già pronto per scendere in campo già a partire dalla gara di campionato di questo pomeriggio alle 18 contro il Genoa al Ferraris. Il calciatore dell’Inter, ricordiamo, era risultato positivo a ridosso della sfida di Champions League di mercoledì scorso pareggiata per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach: positività che ovviamente non gli ha permesso di prendere parte al match europeo. Lo stesso giocatore, sottoposto a nuovo tampone nella giornata di giovedì, è invece risultato negativo e adesso la buona notizia della doppia negatività anche al secondo tampone arrivata nella mattinata di sabato.

Hakimi a Genova, Inter lavora per averlo a disposizione

Ottima notizia per il ragazzo e per tutta l'Inter: Marotta e la società sono infatti già al lavoro con l’Ats, con la speranza di riuscire a ottenere in tempo tutte le garanzie e certificazioni sanitarie per mettere ad Antonio Conte di avere Hakimi già a disposizione per la gara di campionato contro il Genoa in programma alle ore 18 al Ferraris. Il giocatore, in attesa di capire se potrà o no scendere in campo, ha raggiunto i compagni in Liguria.