Ammonito al 40' e sostituito a metà ripresa senza aver trovato il gol, quella di Lautaro Martinez a Genova non è stata una buona partita. "Il Toro" ha lasciato il campo deluso per la propria prestazione, sfogando il proprio nervosismo prima di sedersi in panchina per seguire il finale della gara. L'argentino avrà modo di rifarsi in Champions, contro lo Shakhtar

GENOA-INTER 0-2: GOL E HIGHLIGHTS