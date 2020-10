Mancini falso positivo: contro il Milan ci sarà

Gianluca Mancini potrà essere presente nel prossimo Monday Night contro il Milan. Il difensore centrale della Roma ha infatti annunciato su Instagram la sua negatività al coronavirus: "Negativo agli ultimi due tamponi! Destinazione San Siro". Mancini era risultato positivo venerdì scorso, il giorno dopo la vittoria per 2-1 in Europa League in casa dello Young Boys, alla quale il difensore non aveva preso parte per squalifica. Niente quarantena e allarme finito, quindi: Gianluca Mancini ci sarà a San Siro lunedì sera.