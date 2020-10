Una partita speciale per Dzeko. A un passo dal Milan in passato, squadra che seguiva già da bambino, stregato dal suo idolo Van Basten. Una storia particolare

Per portare Dzeko al Milan, Adriano Galliani si presentò personalmente a Sarajevo. Era il 2009, Dzeko aveva 23 anni e con i suoi gol aveva permesso al Wolsburg di vincere uno storico titolo in Bundesliga. L'accordo tra il Milan e Dzeko venne trovato senza fatica: non solo per un quinquennale da due milioni netti a stagione, ma anche perché Edin da bambino simpatizzava per il Milan del suo idolo Van Basten. Non a caso, conoscendo quella sua passione, Galliani precedette il suo blitz a Sarajevo facendogli spedire a casa la maglia rossonera di Ronaldinho con un biglietto: "Verresti a giocare a Milano con un Pallone d'oro?".