Benevento-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, il Napoli vuole riscattarsi in campionato. Gli azzurri, in Serie A, sono reduci dalla straordinaria prova contro l'Atalanta, che ha portato a una pesante vittoria per 4-1. La squadra di Gattuso farà visita al Benevento, in una sfida tutta campana. Gli uomini di Inzaghi hanno raccolto 6 punti in 4 gare e nell'ultima partita hanno perso per 5-2 all'Olimpico contro la Roma.