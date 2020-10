Cinque le partite in calendario nella giornata di domenica per la quinta giornata: si parte alle 12.30 con Cagliari-Crotone, si chiude alle 20.45 con il posticipo tra Juventus e Verona. C'è il derby , Benevento-Napoli. In campo anche Parma-Spezia e Fiorentina-Udinese

Dopo le quattro partite giocate tra venerdì e sabato, la Serie A prosegue con il quinto turno. Si parte alle 12.30 con Cagliari-Crotone: i calabresi cercano punti in Sardegna dopo essersi sbloccati contro la Juventus mentre i sardi arrivano dal successo di Torino. Alle 15 sono due le partite in calendario: il Parma ospita lo Spezia in una "prima" assoluta in A mentre il Benevento attende il Napoli: gli azzurri sono imbattuti negli ultimi 10 derby campani giocati nella massima serie. Alle 18 spazio a Fiorentina-Udinese al Franchi, incrocio che vede i viola imbattuti da otto gare di fila in A. Il posticipo delle 20.45 è a Torino, con Juventus-Verona: i bianconeri sono andati in gol in tutte le ultime 14 sfide di campionato contro l'Hellas. Lunedì sera invece sarà tempo di Milan-Roma.