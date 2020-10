Un avvio di campionato stentato, con più difficoltà rispetto al previsto. 9 punti in 5 partite per la Juve , con due vittorie e tre pareggi, l’ultimo contro il Verona allo Stadium. La Juve non partiva così male dal secondo anno di Allegri (stagione 2015/16, allora i punti erano 5). "Pirlo sta cercando delle soluzioni, cambierà la squadra anche in base agli avversari e non è escluso che cambi anche modulo . A un certo un punto bisogna fare affidamento su quelle che sono le potenzialità a disposizione”, l’analisi del momento bianconero di Alessandro Del Piero al "Club" di Sky Sport, dopo l’1-1 tra la Juve e il Verona nella quinta giornata di Serie A. " La Juve sugli esterni con Kulusevski e Chiesa ha un grande potenziale di spinta , di uno contro uno, di gamba. Senza dimenticare Cuadrado, che in quella posizione può eventualmente giocare. Vedo anche la possibilità di giocare con due centrocampisti centrali, anche per un eventuale 4-2-4" , ha proseguito l'ex numero 10 della Juve".

Del Piero schiera la "sua" Juve

vedi anche

Gli highlights di Juve-Verona

Del Piero traduce le parole nel post partita del suo ex compagno di squadra: "In un momento di apprendimento come quello attuale, il bilanciamento è la cosa fondamentale. La difficoltà di Pirlo penso sia questa, ovvio che quando si è in difficoltà bisogna mantenere la squadra legata il più possibile, però bisogna vincere le partite e sei hai tanto potenziale in attacco bisogna sfruttarlo: un 4-2-4 in questo momento potrebbe dare libertà necessaria ai quattro davanti che sono forti". Secondo Del Piero ecco la sua idea formazione: "Chi sono questi 4 che schiererei? Come è stato detto in studio, dico Kulusevki a destra, Chiesa a sinistra e Dybala-Ronaldo o Dybala-Morata. In Europa sicuramente così. L’acquisto di Morata è da tenere in considerazione, se poi ci ricordiamo Ronaldo a Madrid aveva Benzema che faceva tanto lavoro sporco. La consistenza del centrocampo e il tenere palla più dell’avversario sono fondamentali", ha concluso Del Piero.