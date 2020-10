L'allenatore bianconero è rammaricato, dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona: "Dobbiamo essere determinati fin dall'inizio. Era una partita difficile, ma potevamo sicuramente fare meglio". Pirlo dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Bonucci: "Aveva già avuto problemi a Kiev, valuteremo le sue condizioni" JUVENTUS-VERONA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS

La Juventus rallenta ancora: 1-1 contro il Verona e terzo pareggio consecutivo in campionato (se si esclude la vittoria per 3-0 a tavolino sul Napoli). Andrea Pirlo, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, non è soddisfatto soprattutto dell'approccio alla gara: "Primo tempo troppo attendista, con poca aggressività, anche se abbiamo avuto le occasioni migliori. Buona reazione nel secondo tempo, ma non dobbiamo aspettare di prendere uno schiaffo per svegliarci. Bisogna essere determinati fin dall'inizio, perchè le partite si vincono anche con questo. Era una partita difficile, ma potevamo fare sicuramente meglio".

"Infortunio di Bonucci da valutare. Dybala nota positiva" Oltre al mezzo passo falso, la Juventus deve fare i conti anche con l'infortunio muscolare patito da Leonardo Bonucci. Il difensore centrale bianconero è uscito dal campo anzitempo per un problema all'adduttore: "Aveva già sentito qualcosa durante la gara di Kiev, ha stretto i denti per giocare stasera e ha avuto questo problema che valuteremo". Decisivi in positivo, invece, Kulusevski e Dybala. Il primo è subentrato dalla panchina e ha segnato il gol del pareggio, il secondo ha giocato la prima gara da titolare, fornendo un'ottima prestazione: "Kulusevski aveva bisogno di riposo dopo sei partite consecutive, è entrato benissimo e ha fatto la sua partita. Dybala non ci aspettavamo che riuscisse a giocare per 90 minuti, è una nota positiva".