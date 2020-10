Gomez su Ilicic: "Covid e depressione, ma ora finalmente sta bene"

Per buona parte della passata stagione Alejandro Gomez e Josip Ilicic hanno dato spettacolo con la maglia dell'Atalanta in Italia e soprattutto in Europa, contribuendo alla cavalcata dei nerazzurri in Champions League. Poi l'arrivo del Covid-19 e, con la pandemia, i problemi personali che hanno coinvolto l'attaccante sloveno, che dopo la prima pesantissima ondata di contagi ha avuto bisogno di tempo per ritrovarsi. Un'assenza che si è fatta sentire e che ha una motivazione: il coronavirus, appunto, e tutto ciò che ne è conseguito. Dopo diversi mesi complicati, Ilicic è tornato in campo. Il Papu ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata al portale argentino TyC Sports: "Ilicic ha avuto il Covid e per questo motivo ha sofferto molto, è caduto in depressione - ha spiegato Gomez -. Nella vita possono capitare dei momenti in cui la testa ti esplode. Per fortuna adesso sta bene, finalmente è tornato e per noi è molto importante".