Atalanta-Ajax, le probabili formazioni

Gasperini, senza De Roon, schiera Pasalic a centrocampo al fianco di Freuler. In avanti Muriel e Zapata, con Gomez alle loro spalle. Le probabili formazioni di Atalanta-Ajax

L'Atalanta ha rallentato in campionato, perdendo anche contro la Sampdoria in casa dopo il pesante ko di Napoli, ma vuole nuovamente riscattarsi in Europa. La Champions League dei nerazzurri è iniziata con una convincente vittoria in casa del Midtjylland, ora la squadra di Gasperini ha come obiettivo quello di trovare un risultato positivo anche nella sfida del Gewiss Stadium contro l'Ajax, che invece ha esordito perdendo ad Amsterdam contro il Liverpool. Per l'Atalanta una gara complicata, ma fondamentale in chiave qualificazione.

La probabile formazione dell'Atalanta

Gian Piero Gasperini dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto alla gara vinta contro il Midtjylland. A centrocampo, infatti, dovrebbe esserci Pasalic al posto di De Roon (out a causa di un problema all’adduttore sinistro), a far coppia con Remo Freuler. Per il resto solo conferme. In difesa Toloi, Romero e Djimsiti, con Hateboer e Gosens a correre sulle fasce. In avanti la coppia colombiana formata da Zapata e Muriel, con il 'Papu' Gomez a inventare alle loro spalle. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini