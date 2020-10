Giudice sportivo, nuova multa a Paratici

Ammenda con diffida per il ds della Juventus, che ha contestato l'operato arbitrale nell'intervallo della gara contro il Verona. Un turno di stop per Cigarini del Crotone

Con il pareggio nel Monday Night tra Milan e Roma la 5^ giornata di Serie A è andata in archivio e, come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Il dott. Gerardo Mastrandrea ha inflitto al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, un'ammenda di € 15.000 con diffida per aver criticato l'operato dell'arbitro Pasqua nel match dei bianconeri contro il Verona. Come si legge dal comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Serie A, Paratici è stato multato "in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".