Gazidis "Lavoriamo per un Milan al vertice"

Dopo cinque giornate di campionato, il Milan è primo in classifica e nell'ultima gara ha ottenuto un pareggio contro la Roma, dopo quattro successi consecutivi. I rossoneri si stanno confermando dopo l'ottima chiusura della scorsa stagione, dal post lockdown la squadra di Stefano Pioli va avanti senza sosta con ottimi risultati. Ciò rende soddisfatta la proprietà che, come si capisce dalle parole di Ivan Gazidis, vuole riportare il club ad altissimi livelli: "Abbiamo una chiara visione del Milan sulla vetta del mondo del calcio e la parte più importante è quello che succede nel campo di gioco – le parole dell'amministratore delegato del Milan a SportLab - E per raggiungere tutto questo dobbiamo avere giocatori che siano fieri ed onorati di far parte di questo club. Non m'interessano giocatori che pensano di fare un favore alla squadra. È esattamente il contrario. Ogni giocatore deve essere orgoglioso di rappresentare questa squadra, di indossarne la maglia e lo stemma del Milan".