Sarà La Penna ad arbitrare il derby tra Sampdoria e Genoa, in programma domenica sera alle ore 20.45. All'Olimpico, in occasione di Roma-Fiorentina, fischierà invece Orsato. A Pairetto la sfida tra Inter e Parma, mentre per Spezia-Juventus ci sarà Abisso. Mariani fischierà in Napoli-Sassuolo, Udinese-Milan a Di Bello. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A.