Dopo le dichiarazioni rilasciate qualche settimana fa dal ritiro della Danimarca, quando aveva chiarito come non fosse sua intenzione trascorrere ancora molto tempo in panchina, Christian Eriksen è tornato a parlare del suo impiego in nerazzurro, dove non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluto. Rispondendo ad alcuni tifosi nel corso di un "Q&A" organizzato dalla Federcalcio danese, l'ex Tottenham è stato abbastanza chiaro: "Perché gioco poco all’Inter? Chiamate Conte e chiedete a lui - ha detto Eriksen -, le decisioni sono sue. Nel calcio ci sono alti e bassi, avere soltanto alti è per pochi".