Il capitano azzurro, uscito per infortunio durante la gara di Europa League contro la Real Sociedad, si è sottoposto agli esami strumentali: lieve contrattura alla coscia sinistra e situazione che verrà monitorata di giorno in giorno

Sospiro di sollievo in casa Napoli, con l'infortunio muscolare patito da Lorenzo Insigne che sembra essere meno grave del previsto: gli esami strumentali ai quali il capitano azzurro si è sottoposto hanno infatti evidenziato una lieve contrattura alla coscia destra. La situazione, come si legge nel comunicato emesso dal Napoli, verrà monitorata di giorno in giorno, ma l'ipotesi lesione muscolare è stata scongiurata.