Inter con Sanchez, rebus Lazio: tutte le probabili

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Gasperini continua a ruotare. Attesa in casa Lazio per capire chi sarà disponibile. Tegola Inter: Lukaku è ko. Pirlo pronto a cambiare sistema di gioco. Napoli a ranghi completi, nel Sassuolo si rivede Boga. Candreva spera di esserci nel derby

La tre giorni europea è alle spalle e anche le 7 squadre impegnate tra Champions ed Europa League tornano a pensare al campionato. Il Milan, reduce dal pareggio interno contro la Roma, guarda ancora tutti all'alto in basso. Pioli, a Udine, non dovrebbe cambiare molto rispetto al passato ma attenzione al possibile ritorno tra i convocati di Rebic. Molte big potrebbero ruotare un bel po' visti gli impegni non certo proibitivi. Test importante per il Napoli di Gattuso che ospita un Sassuolo che segna tre gol di media a partita. Fari puntati anche sulla situazione in casa Lazio con diversi elementi in isolamento. Conte invece dovrà fare a meno di Lukaku.

Lo sforzo europeo si è fatto sentire e l'impegno contro il Crotone può essere utile per far riposare quelli che hanno giocato quasi sempre. Indiziato principale: il 'Papu' Gomez. Gasperini infatti potrebbe proporre una formazione con Malinovskyi e Miranchuk alle spalle di Luis Muriel. Gollini è tornato e potrebbe avere una chance da titolare. Mojica va verso la conferma mentre in mezzo salgono le quotazioni di Pessina dato che De Roon è infortunato

Il ritorno di Riviere ha avuto breve durata visto che il giocatore della Martinica sarà assente per infortunio. Fuori causa anche lo squalificato Cigarini. Si libera quindi un posto in mezzo. Ci sono in lizza Petriccione (leggermente favorito) e Eduardo Henrique. Altro ballottaggio in difesa: Golemic resta in vantaggio ma occhio alla possibilità di rivedere Marrone nell'XI titolare

C'è qualche ritorno che permetterà a Liverani di non avere una rosa molto risicata. Dezi e Sprocati tornano a disposizione. Tamponi negativi per Bruno Alves e Osorio. Rientri che consentono di ridisegnare la difesa con Grassi che sarebbe confermato a destra solo qualora Bruno Alves dovesse partire dalla panchina. In mediana Scozzarella, Brugman e Cyprien si candidano per una maglia. In attacco pronti Cornelius e Gervinho, risparmiati dall'impegno in Coppa Italia

Brutte notizie in casa Inter. Se Conte poteva pensare a un turnover là davanti, ora la scelta è forzata. Romelu Lukaku infatti ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. Niente Parma per lui e Real a rischio. Davanti quindi si candida Pinamonti (da verificare il completo recupero di Sanchez). In difesa ballottaggio Kolarov-Bastoni mentre l'ex Darmian dovrebbe posizionarsi sulla corsia sinistra. Uno tra Vidal e Barella potrebbe avere un giro di riposo

BOLOGNA-CAGLIARI, sabato ore 20:45

Bologna, Santander out. Torna titolare Barrow



Nessuna uscita dall'infermeria, anzi c'è da registrare un'aggiunta. Santander infatti non sarà a disposizione per la sfida contro il Cagliari. Quasi scontata quindi la titolarità di Palacio con Barrow che dovrebbe tornare nel tridente dietro all'argentino. Non sono previsti cambi in difesa mentre nel duo di interditori ci sono ancora Svanberg e Schouten in pole con Dominguez che cercherà di far risalire le proprie quotazioni



Cagliari, DiFra non cambia

C'è da verificare il livello di stanchezza di un paio di elementi anche all'indomani dell'impegno di Coppa Italia ma il Cagliari va verso la conferma in blocco dell'XI titolare visto settimana scorsa. Zappa resta quindi in pole sulla corsia destra con Lykogiannis favoritissimo su quella opposta. Sottil, dopo aver fatto registrare il primo centro in A, potrà cercare di aggiornare il proprio tabellino visto che andrà a comporre con Joao Pedro e Nandez il trio alle spalle di Simeone