Ancora un infortunio, l’ennesimo di una tormentata carriera, per Davide Santon. E ancora una volta si tratta di un infortunio muscolare, con il terzino giallorosso che dovrà restare fermo per circa un mese a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra. Indisponibile sicuramente contro la Fiorentina, salterà anche il Cluj (giovedì prossimo) in Europa League e poi il Genoa, con la sosta per le nazionali che dovrebbe dargli modo di provare a rientrare.



Problemi anche per Carles Perez, uscito nel corso della partita di Europa League con il Cska Sofia toccandosi una gamba dolorante: oggi ha sostenuto lavoro di scarico, domani verrà sottoposto agli esami strumentali.