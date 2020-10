A Genova è indicata come la partita più importante dell'anno. Claudio Ranieri ha avuto modo di impararlo già nella scorsa stagione, vincendo il derby d'andata e perdendo quello di ritorno. L'allenatore della Sampdoria si appresta a vivere la sua terza stracittadina contro il Genoa, con l'obiettivo di andare in vantaggio nei personali scontri diretti con i rossoblù: "Ogni derby fa storia a sè e azzera tutto, non esistono posizioni in classifica o differenze di categoria. Si parte da zero, si va in campo e si lotta per la supremazia cittadina. In tanti anni di carriera ho partecipato a tantissimi derby, ma quello di Genova è qualcosa di sacro. Lo metto tra i primi come importanza, veramente spettacolare".