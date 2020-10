L'Inter riacciuffa il Parma al 92'. Il colpo di testa di Perisic nel finale evita la sconfitta per i nerazzurri, ma non può rendere soddisfatto Antonio Conte, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Partita sofferta dal punto di vista del risultato, ma non è la prima volta che dominiamo la gara e rischiamo di perdere. Per l'ennesima volta abbiamo sbagliato tantissime palle gol e questo non va bene, se non segni non vinci. E' giusto guardarsi e migliorare, aumentando determinazione e cattiveria per realizzare le occasioni create, altrimenti rischiamo di pagarla come questa sera".