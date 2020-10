Il saturday night di Serie A di scena al Dall'Ara, dove Bologna e Cagliari si affronteranno per la 6^ giornata . Entrambe le squadre sono reduci dal passaggio del terzo turno di Coppa Italia : martedì il Bologna ha eliminato la Reggina per 2-0 (Vignato e Orsolini), mentre il giorno dopo un gol di Faragò ha lanciato il Cagliari contro la Cremonese. In campionato invece finora meglio la formazione di Di Francesco , con 7 punti e reduce da due vittorie consecutive. I ragazzi di Mihajlovic invece hanno perso quattro volte su cinque. Queste le probabili scelte dei due allenatori, a poche ore da questa sfida tutta rossoblù.

Bologna, infermeria piena

Piove sul bagnato a Casteldebole: Santander, infortunatosi in Coppa Italia, sarà ko 4 mesi. Ai box anche Mbaye e Sansone, oltre ai lungodegenti Dijks, Skov Olsen, Medel e Poli. Mihajlovic avrà le scelte forzate ed è pronto a convocare diversi primavera: davanti a Skorupski ci sarà ancora Tomiyasu accanto a Danilo, confermata anche la diga di centrocampo Schouten-Svanberg. Palacio unica punta.



BOLOGNA (4-2-3-1) Probabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Cagliari, Ounas e Pavoletti dalla panchina

Tre gol contro il Torino, quattro contro il Crotone. Squadra che vince non si cambia per Di Francesco: torna a disposizione Pereiro dopo un lungo infortunio e scalpita Ounas, lodato in conferenza stampa dall'allenatore. Ma, almeno a Bologna, sulla linea a tre dietro a Simeone (altra panchina per Pavoletti) ci sarà ancora Sottil con Nandez e Joao Pedro. Nessuna sorpresa in difesa, a Marin e Rog le chiavi della regia.





CAGLIARI (4-2-3-1) Probabile formazione: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco