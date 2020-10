Pirlo recupera Ronaldo e va a caccia di una vittoria dopo la sconfitta in Champions. Si rivedono anche Chiellini e McKennie, mentre Italiano ritrova Ricci. In campionato, sia Juve che Spezia sono reduci da due pareggi. Diretta su Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), con fischio d'inizio domenica 1° novembre alle 15 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Dimenticare il Barcellona, rituffandosi in campionato. Dove però la Juventus non vince da due partite, avendo infilato un doppio 1-1 contro Crotone e Verona. Anche lo Spezia è reduce da due pari, un doppio 2-2 contro Fiorentina e Parma. La notizia è ovviamente quella della guarigione di Cristiano Ronaldo, negativo al tampone dopo l'isolamento di 19 giorni e tornato ad allenarsi con i compagni. Contro lo Spezia ci sarà, con Pirlo che, dopo il ko in Champions con il Barça, deve preparare la trasferta di mercoledì contro il Ferencvaros. Spezia, a centrocampo torna Ricci Rispetto alla partita contro il Parma, Italiano ritrova Ricci in mezzo al campo, confermando le mezzali Pobega e Bartolomei. Agudelo, in gol contro i ducali, si gioca una maglia con Verde, favorito. Nzola e Gyasi completano il tridente. Out Sala (lesione all'adduttore), gioca Ferrer. Confermati Chabot e Terzi, a completare la linea davanti a Provedel ci sarà Marchizza, che giocherà in "zona Ronaldo". SPEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano