Serie A, partite di oggi e orari 6^ giornata

Prosegue il programma della sesta giornata di campionato con ben sei sfide. Apre il Milan, impegnato nel lunch match sul campo dell'Udinese. Alle 15 due gare, con la Juve in trasferta con lo Spezia, altri due scontri affascinanti alle 18: in campo Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina. In serata il derby di Genova: il quadro completo della domenica di Serie A

Dopo i tre anticipi del sabato, con la vittoria dell'Atalanta sul campo del Crotone (1-2), il 2-2 di San Siro tra Inter e Parma e il successo per 3-2 del Bologna sul Cagliari, la Serie A volta pagina e inaugura il mese di novembre con una domenica di calcio. Sono sei le gare in calendario nella giornata di oggi. Si parte dall'impegno del Milan capolista, che nel lunch match delle 12:30 se la vedrà con l'Udinese alla Dacia Arena. Due le sfide delle 15: la Juventus di Pirlo proverà a invertire la rotta in campionato cercando una vittoria sul campo dello Spezia, mentre la Lazio, ancora in piena emergenza, farà visita al Torino. Due anche le gare fissate alle 18: Napoli-Sassuolo promette spettacolo, così come Roma-Fiorentina. A chiudere il programma della 6^ giornata di Serie A ecco il derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa: a Marassi fischio d'inizio alle 20:45.