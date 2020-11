Roma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

La Roma per dare seguito alla striscia di quattro risultati utili consecutivi, la Fiorentina per trovare il primo successo esterno della stagione. Sfida che promette spettacolo all'Olimpico, dove nella 6^ giornata di Serie A i giallorossi di Fonseca - reduci dal pareggio col Cska Sofia in Europa League e in grado di fermare il Milan in trasferta nell'ultimo turno di campionato - ospitano i viola di Iachini, che arriva dalla vittoria interna contro l'Udinese.