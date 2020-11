La nuova vita da mediano di Lorenzo Pellegrini

Il centrocampista romano protagonista di ottime prove contro Milan e Fiorentina. Ecco come è riuscito a calarsi nel nuovo ruolo scelto per lui da Fonseca

Ha impiegato davvero poco tempo Lorenzo Pellegrini a diventare determinante in una zona del campo diversa dalla tanto amata trequarti. Il mese di ottobre lo ha visto ottimo protagonista in mediana soprattutto nelle partite con Milan e Fiorentina. Non poteva sbagliare e non lo ha fatto, calandosi con grande reattività in un ruolo molto differente da quello che lo aveva visto emergere dopo il gol del derby del settembre 2018.