Ai microfoni di Sky, nel prepartita, Vagnati (ds Torino): “Preoccupati per la classifica? Non è un sentimento che mi attraversa perché vedo cosa fa la squadra in settimana. Alla fine contano i numeri, vero, ma bisogna essere capaci di andare oltre il risultato e le ultime due gare sono incoraggianti. A volte non basta perché le partite durano anche 98 minuti e a volte è necessario avere la malizia per raggiungere un risultato che meriti anche ai punti"