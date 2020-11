Dzeko positivo al Covid: salta il Genoa

L'attaccante giallorosso ha comunicato la propria positività al Covid-19 attaverso un post su Instagram. Ha iniziato il proprio periodo di isolamento e non sarà a Marassi per la sfida con il Genoa. Salterà anche gli impegni con la Nazionale: il 18 novembre c'è Bosnia-Italia di Nations League

Edin Dzeko non farà parte della trasferta della Roma a Genova contro il Genoa, domenica alle 15. L'attaccante bosniaco ha comunicato di essere positivo al Covid, attraverso un post su Instagram: "Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari". Al suo posto, a Marassi, giocherà Borja Mayoral. A forte rischio anche la sua presenza il 18 novembre per l'impegno di Nations League con la Bosnia, proprio contro l'Italia.