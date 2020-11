Genoa-Roma, le probabili formazioni

Il Genoa per rialzare la testa dopo un inizio di stagione complicato, la Roma per proseguire sulla strada intrapresa in queste prime uscite. Momento di forma completamente differente per le due squadre, che si affrontano al Ferraris domenica 8 novembre alle ore 15 (diretta su Dazn 1, canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione del Genoa

ROMA

Dzeko positivo al Covid: salta il Genoa

In settimana è arrivato il ko interno nel recupero contro il Torino, per questo il Genoa è subito chiamato a rialzare la testa. I rossoblù non trovano la vittoria in campionato dal match di esordio contro il Crotone e la sfida alla Roma rappresenta un banco di prova importantissimo. Qualche dubbio per Maran, che sembrerebbe orientato a schierare i suoi con un 4-3-2-1. Con Perin in porta, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Ghiglione e Criscito sugli esterni, con Goldaniga e Zapata coppia centrale. Behrami, Badelj e Rovella a fare da filtro, Pandev e Zajc alle spalle di Scamacca, terminale offensivo.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All: Maran

La probabile formazione della Roma

Dopo la convincente vittoria in Europa Legue contro il Cluj, la Roma punta a dare seguito al momento positivo in campionato per proiettarsi nelle zone più alte della classifica. Tante certezze per Fonseca, che dovrà però fare a meno del suo capitano Edin Dzeko, risultato positivo al Covid-19. Non recupera Carles Perez, così sembra scontato che in attacco tocchi a Borja Mayoral dal 1'. Alle spalle dell'ex Real Madrid inamovibili Pedro e Mkhitaryan, così come Mirante in porta, protetto da Mancini, Smalling e Ibanez. Nei quattro di centrocampo spazio a Karsdorp (favorito su Bruno Peres nel ballottaggio per la fascia destra), Veretout, Pellegrini e Spinazzola.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All: Fonseca