Milan-Verona, le probabili formazioni

Dopo la prima sconfitta stagionale contro il Lille, i rossoneri ripartono in campionato contro i veneti in serie utile da tre turni. Pioli punta sui titolari e monitora le condizioni di Calabria e Saelemakers oltre al dubbio Rebic-Leao. Juric perde anche Gunter in difesa ma schiera l'ex Kalinic. Diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky, anche in HD

Obbligatorio alzare subito la testa. È l’imperativo in casa Milan, imbattuto in Serie A con 15 punti in 6 gare ma scivolato in Europa League. Netto il 3-0 imposto dal Lille, che ha staccato i rossoneri in vetta al girone e causato la prima sconfitta stagionale della squadra di Pioli. "Punteggio pesante ma sapremo reagire", ha promesso l’allenatore del Diavolo che si affaccia ad un match insidioso in campionato. Ecco il Verona di Juric, distante 5 lunghezze dai rossoneri e in serie utile da 3 turni. Si affrontano le due migliori difese del torneo: 5 reti concesse dal Milan (come la Juventus) e 3 dai gialloblù, meno di tutti in stagione. Sarà uno dei fattori nella sfida di domenica? Fischio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Milan, Pioli con l'undici titolare approfondimento Dal lockdown a ora solo il Bayern meglio del Milan Rimasti a riposo nella sconfitta con il Lille, Calabria e Saelemaekers si candidano ad una maglia da titolari dopo i rispettivi affaticamenti muscolari. Qualora non riescano a recuperare, gli indiziati per sostituirli sono Dalot e Brahim Diaz. Per il resto spazio agli intoccabili di Pioli dalla difesa al centrocampo con la coppia Kessié-Bennacer. Davanti l’insostituibile è Ibrahimovic, resta un dubbio invece sulla trequarti: Leao o Rebic? Entrambi in campo nella ripresa in Europa League, attenzione alla candidatura del croato.

MILAN (4-2-3-1, probabile formazione): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli